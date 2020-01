Polizeibericht : Audi im Rhein war gestohlen

Emmerich/Kleve (hg) Der Audi Quattro, der am Samstag aus dem Rhein in Höhe der Emmericher Rheinbrücke auf Klever Gebiet an Land gezogen worden ist, stammt aus einem Diebstahl in den Niederlanden.

Das hat am Dienstag die Wasserschutzpolizei mitgeteilt, unter deren Verantwortung der Fall nun bearbeitet wird. Weitere Details konnte die Behörde noch nicht nennen. Man stehe in Kontakt mit der Polizei in den Niederlanden.