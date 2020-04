Corona und die Folgen : Der Ansturm blieb aus

Immer mehr Menschen tragen auch in Rees zum Einkaufen Atemschutz. Foto: balser

Die meisten Geschäfte in Emmerich und Rees durften am Montag wieder öffnen. Die Kunden strömten jedoch nur langsam in die Innenstädte. Große Nachfrage nach Stoffen für Atemschutz.

Für Martina Eichner war es der“blanke Wahnsinn”. Die Verkäuferin der “Stoffzentrale” auf der Kaßstraße kam am Montag kaum zu einer Verschnauffspause. Schon morgens, als der Laden in der Emmericher Innenstadt öffnete, mussten sich die Kunden anstellen. Bis zum Mittag dauerte das an. Dabei wollten die Kunden alle nur eines: Stoff für Atemmasken. “Ich konnte gar nicht sehen, wie lange die Schlange teilweise war. Das haben mir dann die Kunden gesagt”, erzählt Martina Eichner, die vorwiegend reinen Baumwollstoff für die Masken an den Mann und die Frau brachte. “Meistens ganz bunt, nur für Herren eher in gedeckten Farben.”

So viel wie in der “Stoffzentrale” war jedoch in der Emmericher Haupteinkaufsstraße nicht überall los. Am Morgen sah es sogar eher noch ziemlich mau aus, erst am späteren Vormittag füllte sich die Innenstadt wie zu einem ganz normalen Wochentag. Der große Ansturm blieb dabei jedoch aus.

An der Stoffzentrale bildete sich den ganzen Vormittag über eine Schlange. Die Nachfrage nach Stoffen für Atemmasken war groß. Foto: balser

info Ein Kunde pro zehn Quadratmeter Regelung Seit Montag dürfen wieder Geschäfte öffnen, deren Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern groß ist. Da es in den Innenstadtädten von Rees und Emmerich keine Läden gibt, die über diser Grenze liegen, durften auch alle wieder öffnen. Rechnung Wie viele Kunden sich zur gleichen Zeit in einem Laden befinden dürfen, hängt von der Größe des Geschäfts ab. Die Regelung ist, dass nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter zulässig ist. Ausnahme Noch nicht wieder öffnen dürfen neben Kneipen und Restaurants unter anderem Frisöre. Ärgerlich für die Frauen: Auch Nagelstudios haben noch nicht geöffnet.

Viele Geschäfte, die jetzt über einen Monat zwangwseise geschlossen hatten, versuchten die Kunden mit Sonderangeboten zu locken. Allen gemeinsam war, dass jetzt auch sie sich an die gebotenen Hygiene- und Abstandsregelungen halten mussten. Dazu lassen sich die Geschäfte unterschiedliche Maßnahmen einfallen. Während bei den meisten, je nach Größe des Ladens, nur zwei bis drei Kunden auf einmal das Geschäft betreten können, die mit Markierungen am Boden auf Abstand gehalten werden, wird der Zugang zur Schuhkette Deichmann über ein Chipsystem geregelt. Das Betreten ist nur mit einem Chip erlaubt, den der Kunde am Eingang erhält und bei Verlassen des Geschäfts wieder einwerfen muss. Bei C&A weisen fortlaufende Durchsagen vom Band die Kunden auf die Corona-Maßnahmen hin.

Auf der Kaßstraße hielt sich der Andrang am Montagmorgen noch in Grenzen. Die Kunden sind noch verunsichert. Foto: balser

Ähnlich wie in Emmerich verhielten sich auch die Kunden in Rees. Auch hier blieb ein Ansturm aus. In der Innenstadt war, zumindest am Vormittag, nur eine Schlange vor der Delltor-Apotheke zu beobachten. Auffällig; Mehr als in den letzten Tagen tragen die Kunden Atemmasken.

Unterwegs war in Rees am Vormittag auch ein Zweier-Team des Ordnungsamtes. Es hatte am Montag die Aufgabe, mit den Geschäftsleuten und Verkäufern, die jetzt wieder öffnen durften, über die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen zu sprechen, zu informieren und zu kontrollieren. “Im Großen und Ganzen haben wir hier überhaupt keine Probleme”, sagt Stadtsprecher Jörn Frankén. Geschäftsleute wie Kunden hielten sich meist an die Vorschriften. Lediglich am Samstag beim Wochenmarkt habe es hier und da mal Unmut über ungeduldige Kunden gegeben. “Die Maßnahmen greifen, weil sich die Leute daran halten. Das sieht man auch daran, dass wir seit den Ostertagen im Stadtgebiet nur einen weiteren Corona-Kranken verzeichnet haben”, sagte Franken am Montag.