Klassentreffen am Gymnasium Aspel : Wiedersehen im „Clausoleum“

REES Der Abitur-Jahrgang 2009 traf sich nach zehn Jahren im Gymnasium Aspel.

(RP) Am Samstag vor dem Weihnachtsfest 2019 zogen die ehemaligen Aspelaner des Abitur-Jahrgangs 2009 frei nach ihrem vor zehn Jahren gewählten Motto „Aspelix – Siegeszug durchs Clausoleum“ erneut in das Gymnasium Aspel der Stadt Rees ein, um ihr Abiturjubiläum zu feiern.

Nach dem ersten Wiedersehen der mehr als 40 ehemaligen Schüler von insgesamt knapp 60 Abiturienten führte Oberstufenkoordinator Marc Resing die Gruppe durch das „Clausoleum“ – eine Anspielung auf den früheren Schulleiter Roman Claus. Einige Ehemalige staunten nicht schlecht, dass nun in jedem Raum ein Beamer installiert ist, ein Aufzug im Schulzentrum eingebaut wurde und zwei Musikräume über dem Kunstraum errichtet wurden. Bevor die Abiturklausuren an die Anwesenden verteilt wurden, konnten die ehemaligen Abiturienten sich an den vor zehn Jahren selbst gedrehten Aspelix-Filmen erfreuen. Am Abend feierten sie mit Tutoren und damaligen Fachlehrern gemeinsam in der Gaststätte „Zur Linde“.