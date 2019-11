Ehrung : Auszeichnung für Dennis Jansen nach der Rettungstat in Elten

Emmerich (hg) Ministerpräsident Armin Laschet wird am Mittwoch, 6. November, 26 mutige Menschen aus NRW auszeichnen, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens andere Menschen aus einer lebensbedrohlichen Notlage gerettet haben.

20 Personen erhalten die Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen. Unter ihnen ist auch Dennis Jansen aus Elten. Er rettete Ende Januar einer Frau das Leben, die sich auf einem Bahnübergang in Elten festgefahren hatte. Der junge Mann zog die 65-jährige Niederländerin aus dem Auto, bevor der Zug kam. „Das war für mich selbstverständlich, in dieser Situation zu helfen“, sagte der Eltener.

An einem Freitagabend gegen 18.30 Uhr wollte die Frau aus Lobith in ihrem Toyota Auris von der Emmericher Straße (Bundesstraße 8) über den Bahnübergang fahren und dann nach rechts in die Straße Tichelkamp abbiegen. Doch dabei bog sie zu früh ab und saß im Gleisbett fest – es war dunkel und regnerisch. Kurze Zeit später senkten sich die Schranken.

Dennis Jansen befand sich gerade auf dem Nachhauseweg. Er kam von der Arbeit auf einem Hof am Tichelkamp. „Als ich vom Hof losfuhr, bewegte sich gerade wieder der Verkehr auf der B 8, so dass ich anhalten musste, bevor ich nach rechts abbiegen konnte.“ Dann sah er den Pkw im Gleisbett.

Drama an Bahnübergang in Emmerich : Mann rettet Autofahrerin vor herannahendem Zug

„Was mich schockte, war, dass viele Autofahrer einfach daran vorbeifuhren.“ Als er ausstieg, sah er die Frau neben ihrem Wagen stehen, doch plötzlich stieg sie wieder ein. Und gerade in diesem Moment senkten sich die Schranken. Er sah das niederländische Nummernschild am Pkw. Glücklicherweise ist Dennis Jansen dadurch, dass einige Familienmitglieder Holländer sind, zweisprachig aufgewachsen und konnte die Frau in ihrer Muttersprache ansprechen. „Ich sagte ihr, dass gleich ein Zug kommt. Sie wollte eigentlich nicht aussteigen und es kostete mich etwas Kraft und Überredung, sie aus dem Fahrzeug zu holen“, erzählte der junge Mann später. Nur wenig später prallte eine in Richtung Emmerich fahrende Lokomotive ohne Waggons gegen den Toyota und schleifte ihn 250 Meter mit.