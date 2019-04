Für die Schifffahrt : Rhein für Niedrigwasser rüsten

Emmerich/Rees Landes-Verkehrsminister Wüst will den Rhein vertiefen lassen. Unterstützung erhält er dafür aus der CDU-Fraktion im Regionalrat.

Die CDU-Fraktion im Regionalrat unterstützt NRW-Verkehrsminister Wüst bei seiner Forderung, die Vertiefung des Rheins zügig in Angriff zu nehmen. „Die Häfen in Neuss, Düsseldorf, Krefeld und Emmerich unterstreichen die Bedeutung des Logistik-Themas für unseren Planungsraum. NRW ist Binnenschifffahrts- und Binnenhafenland Nummer eins, und dem muss Rechnung getragen werden“, so Hans Hugo Papen, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Regionalrat.