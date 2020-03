Fridays For Future Rees : Umweltaktivisten sagen Demo ab

Rees Die Aktivisten von „Fridays For Future Rees“ haben die Demo die am Freitagnachmittag stattfinden sollte abgesagt. Auch die für Samstag geplante Versammlung fällt aus.

(RP) Spontan und nach einigem Hin und Her hat die „Fridays For Future“-Gruppe Rees sich dazu entschieden, die morgige Demonstration in Rees abzusagen.

„Das Ansteckungsrisiko wäre bei unseren geringen Teilnehmendenzahlen in Rees zwar vermutlich recht gering, aber wir möchten kein Risiko eingehen. Wir tragen Verantwortung für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, deswegen ist uns die Bekämpfung der Klimakrise ebenso wichtig, wie die Rücksichtnahme auf die schwächeren Mitbürger und Mitbürgerinnen im Angesicht dieser Pandemie“, teilte die Gruppe am Donnerstagabend mit.

Die Absage der Demonstration bedeute keineswegs, dass „Fridays For Future Rees“ von nun an leise sein wird. „Digital und in Kleingruppen werden wir uns über zukünftige Projekte austauschen, unsere Teilnahme am Jugendaktionstag im Juni und weiteren Veranstaltungen planen und uns weiterhin tatkräftig für den Klimaschutz in Rees und global einsetzen.“