Demonstration am 4. Februar in Emmerich 1000 Demonstranten gegen Rechtsradikale - AfD feiert gleichzeitig Neujahrsempfang

Am 4. Februar werden in Emmerich Menschen gegen Rechtsradikalismus und gegen die AfD demonstrieren. Die Veranstalter rechnen mit rund 1000 Teilnehmern. Am selben Tag findet der Neujahrsempfang der Emmericher AfD statt. Der Demonstrationszug wird an der Promenade und durch die Innenstadt ziehen. Möglicherweise auch an dem Restaurant vorbei, in dem die AfD sich trifft. Die Demonstration beginnt um 11 Uhr. Der Empfang der AfD ebenfalls um 11 Uhr.