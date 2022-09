Geschenkartikel, Trockenblumen, Mode : Reeser Deko-Geschäft „Nobel Poppy“ ist umgezogen

Im früheren Modegeschäft Tangelder verkauft Anika Nobel nun Florales, Geschenkartikel und Mode. Foto: Michael Scholten

REES Vor fünf Jahren endschied Anika Nobel nur noch das zu tun, was ihr Spaß macht und eröffnete ein Deko-Geschäft am Delltor. Jetzt hat sie ihren Laden vergrößert. Das Lokal am Markt 13 bietet zudem Platz für Workshops.