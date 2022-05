Ausgehtipp : Zwei Konzerte in der Haldern Pop Bar

Das Duo Glass Museum ist am Sonntag in der Pop Bar zu sehen. Foto: Veranstalter

HALDERN Gleich zwei Konzerte sind jetzt in der Haldern Pop Bar zu sehen: Dekker spielt am Freitag, 27. Mai, das belgische Duo „Glass Museum“ am Sonntag, 29. Mai. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

(RP) Zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums „Reykjavik“, das von den Landschaften Islands inspiriert war, kehrt das belgische Electronic Jazz-Duo „Glass Museum“ auf die Bühne zurück: Am Sonntag, 29. Mai, sind die Belgier ab 21 Uhr in der Haldern Pop Bar zu sehen. Im Gepäck haben sie ihre neue Single „Reflet“ – ein Kunstwerk, das von einer anderen Art des Reisens inspiriert ist, persönlicher und introspektiver. Das Klavier bringt östliche Klänge hervor, die nach und nach eine schmachtende Geschichte erzählen, während die elektronischen Flüsse ein Gefühl der Dringlichkeit unterstreichen, das Gefühl, dass die Zeit auf eine etwas beunruhigende Weise vergeht. Diese durch den Raum schwebenden Strukturen bringen organische Bilder hervor, die die Performance der Musiker verstärken. Diese vom OHME-Kollektiv (einer in Brüssel ansässigen Organisation für Produktion und Forschung im Bereich der Kunstwissenschaften) hergestellten Elemente stammen von einem Mikroskop mit polarisiertem Licht und werden verwendet, um die Beziehung zwischen dem unendlich Kleinen und dem Großen zu hinterfragen. Die Zusammenarbeit mit dem OHME-Kollektiv wird sich auf die visuelle Ausarbeitung des Albumcovers erstrecken. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert geht der Hut für die Musiker rum.

Bereits am Freitag, 27. Mai, tritt Dekker an der Lindenstraße 1b auf (ebenfalls ab 21 Uhr). Brookln Dekker, die amerikanische Hälfte des angloamerikanischen Indie-Folk-Duos Rue Royale, ist jetzt auf Solopfaden unter seinem Nachnamen unterwegs. Er war auch der Haupt-Songwriter des Duos und ist jetzt unter seinem Nachnamen mit seinem bislang persönlichsten Projekt unterwegs.