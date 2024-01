Nach Notmaßnahme K7 ist wieder frei gegeben

Seit 11 Uhr rollt er wieder – der Verkehr von und nach Haffen auf der Deichstraße. Die Sperrung der K7 wurde am Mittwochvormittag aufgehoben, die Straße für den Pkw-Verkehr wieder freigegeben. Wie der Deichverband Bislich-Landesgrenze gegenüber unserer Redaktion erklärte, seien die Reparatur-Arbeiten am Deich schneller als erhofft verlaufen, so dass die Straße nun auch wieder vom Pkw-Verkehr genutzt werden kann.