Kanalarbeiten und Fahrbahnerneuerung : Deichstraße für gut vier Wochen gesperrt

Die Arbeiten werde voraussichtlich bis zum 15. Oktober andauern. Foto: dpa/Jan Woitas

REES/HAFFEN In Haffen werden zwischen „Ingenlaeckstraße“ und „Am Neybenhof“ Kanalarbeiten durchgeführt. Im Oktober sollen dann auch die Arbeiten an der Rauen Straße beginnen.

(RP) Ab Mittwoch, 15. September, wird die Deichstraße in Rees-Haffen im Bereich „Ingenlaeckstraße“ bis „Am Neybenhof“ auf 130 Metern voll gesperrt. Während der Anlieger- und Notverkehr möglich bleibt, wird der Verkehr nach Rees beziehungsweise nach Haffen und Mehr über die L7 umgeleitet. Der Abwasserbetrieb erneuert und vergrößert in diesem Bereich den vorhandenen Kanal. Die Kreis Klever Bauverwaltungs GmbH wird im Zuge des Vorhabens eine Fahrbahnsanierung an der Kreisstraße vornehmen. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis zum 15. Oktober an.

Wie berichtet, sollen im Oktober auch die Arbeiten an der Rauen Straße beginnen. Dort will der Kreis Kleve auf einer Strecke von 1,6 Kilometern zwischen der Kreuzung von früherer Bundesstraße und der Auffahrt zum Deich die Fahrbahn in mehreren Abschnitten sanieren. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Komplettsanierung, bei der auch Vollsperrungen möglich sind.