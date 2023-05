Deichverband Bislich-Landesgrenze Abschied nach 50 Jahren Ehrenamt

Auch Landrat Christoph Gerwers bedankte sich bei Scheers für die gute Zusammenarbeit. In seiner Zeit als Reeser Bürgermeister habe man „Seit an Seit“ für den Hochwasserschutz gekämpft. Und auch kämpfen müssen, denn bei der Bezirksregierung habe „Hochwasser-Demenz“ eingesetzt. Nach den zwei kritischen Hochwasserereignissen in den Jahren 1995 und 1997 seien zwar in Düsseldorf Pläne für einen besseren Hochwasserschutz geschmiedet worden, die dann aber auch wieder schnell in Vergessenheit geraten seien. „Wir haben dann einmal hier in Bienen zusammengesessen und beschlossen, denen in Düsseldorf auf die Nerven zu gehen, damit endlich etwas passiert. Was dann auch ziemlich gut geklappt hat“, erinnerte sich Gerwers.