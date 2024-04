Deichverband Bislich-Landesgrenze Winterhochwasser verursacht höhere Kosten

Der Dauerregen Ende vergangenen Jahres hat nicht nur die Pegel der Flüsse ansteigen und viele Keller vollaufen lassen, sondern auch einen spürbaren Effekt für die Arbeit des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze gehabt: Weil die Schöpfwerke über einen längeren Zeitraum hinweg Unmengen an Wasser aus dem Hinterland in den Rhein pumpen mussten, sind die Kosten des Deichverbandes deutlich nach oben gegangen. Dazu kamen noch die allgemeinen Kostensteigerungen in nahezu allen weiteren Bereichen sowie insbesondere die anstehenden Investitionen in die Deichsanierung. Das Ergebnis: Der Haushalt 2024 des Deichverbandes ist auf einen Rekordwert angestiegen. Am Mittwoch wurde er vom Erbentag bei seiner Sitzung im Bienener Bürgerhaus einstimmig verabschiedet.