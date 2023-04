Deichbau zwischen Wesel und Emmerich Rotes Haus weicht für Deichsanierung

Es war ein prägendes Gebäude an der kurvenreichen Strecke über den Deich von Haffen nach Rees. Ganz in Rot war das freistehende Haus an der Deichstraße ein echter Blickfang. Jetzt geht die mehr als 100-jährige Geschichte des Gebäudes zu Ende. Der Bagger hat damit begonnen, das Haus abzureißen. Bald wird an der Stelle nur noch Grünland sein. Der Deichverband Bislich-Landesgrenze hat das Anwesen nämlich bereits 2020 angekauft. 2022 gab es dann die Genehmigung, dass das Haus abgerissen werden kann, auch wenn es mit der Sanierung des Deichs noch etwas dauern wird, wie Carina Heisterkamp vom Deichverband erläutert. „Der Deich soll in dem Bereich nach hinten verlegt werden, damit es davor mehr Überschwemmungsfläche gibt“, sagt sie.