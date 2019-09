Politik : Deich-Arbeiten dauern noch bis Jahresende

Blick auf die alte Schleuse am Deich in Bienen. Abriss und Neubau werden im kommenden Jahr erfolgen. RP-Archivfoto: Markus van Offern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bienen/Praest Auch wenn es viele Radfahrer nicht abwarten können: Die Arbeiten am Deich zwischen Praest und Bienen sind noch nicht beendet. Ausschreibung für Schleuse Bienen wird bald erfolgen.

In der Tat können es offenbar viele Rad- und Pedelec-Fahrer gar nicht mehr abwarten, bis sie den Weg am neuen Deich endlich nutzen können. Doch bis es soweit ist, müssen sie sich noch ein wenig gedulden. Wie Deichverbands-Geschäftsführer Holger Friedrich der RP auf Anfrage mitteilte, werde es voraussichtlich noch bis Ende des Jahres dauern, bis die Arbeiten komplett abgeschlossen sind. Der eigentliche Deich ist zwar schon seit einiger Zeit fertig, aber im Moment würden noch Restarbeiten wie Beleuchtung oder Zufahrten anstehen.

Wenn der Deich komplett fertiggestellt ist, soll es dann möglichst schnell mit dem nächsten Teilstück, dem Bereich an der Schleuse in Bienen, weitergehen. Das 120 Jahre alte Bauwerk ist zu klein geworden. Im Zuge der Sanierung und Rückverlegung des Deiches soll eine mit 40 Metern doppelt so große Schleuse gebaut werden. Geschätzte Kosten: zwei bis drei Millionen Euro.

Geplant ist dabei auch, die Lage des Bauwerks zu verändern. Der Schleusengraben wird verschwenkt, an manchen Stellen bis zu 20 Meter, und zwar in südöstliche Richtung, also weg von den beiden der Schleuse nahe gelegenen Häusern an der Dores-Albrecht-Straße. „Ich gehe davon aus, dass die Ausschreibung dafür in Kürze erfolgen kann“, sagt Deichverbands-Geschäftsführer Holger Friedrich, der schätzt, dass die Arbeiten nach der Hochwasserzeit im kommenden Jahr beginnen werden.