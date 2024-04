Ein Defi für Rees-Bienen Jetzt auch ein „Herz für Bienen“

Der AED ist einfach zu bedienen. Er führt den Ersthelfer per Ansage durch jeden Schritt. Sind die Elektroden des Gerätes erst einmal an die Brust des Patienten angelegt, analysiert es die Herzrhythmusfrequenz. Entweder leitet es den Ersthelfer nun dazu an, eine Herzmassage durchzuführen oder es gibt gezielte Elektroschocks zur Wiederbelebung ab. Das Gerät ist zudem via Notruftaste mit der Leitstelle des Rettungsdienstes verbunden. Über eine Freisprechanlage können die Helfer mit den Profis reden, ohne die Wiederbelebung unterbrechen zu müssen.