Stadtbad Rees Und plötzlich war das Wasser weg

Als am frühen Montagmorgen die erste Mitarbeiterin des Stadtbades die Türen zum Hallenbad am Grüttweg aufschloss, dürfte sie wohl nicht schlecht gestaunt haben: Das Wasser im Schwimmbecken war über Nacht verschwunden, das Becken komplett leergelaufen. Wie am Dienstag berichtet, hatte es eine technische Fehlfunktion gegeben. Das Stadtbad wird deshalb voraussichtlich zehn Tage geschlossen bleiben müssen.