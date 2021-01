Emmerich : Kostenexplosion: BGE für Projektabbruch bei Wette Telder

Hier tut sich seit zwei Jahren nichts mehr. Blick von oben auf die Baustelle „de wette Telder“ an der Steinstraße. Foto: Christian Hagemann

Emmerich BGE-Chef Sigmund spricht von neuen Gesamtkosten in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro. Das ist doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Die BGE will, dass die Stadt auf die Bremse tritt und fordert ein radikales Umdenken.

Die Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) spricht sich dafür aus, das Projekt „De wette Telder“ abzubrechen. Ihr Chef Joachim Sigmund hat das in einem Brief an Bürgermeister Peter Hinze gefordert. Die Politik wird sich nun mit dem Thema befassen müssen.

Der Hintergrund: Die Sanierung des ältesten Hauses der Stadt wird deutlich teurer als geplant. Die Stadtverwaltung hatte in der vergangenen Woche die Emmericher Politik darüber informiert. Sigmund spricht in seinem Brief von Gesamtkosten in Höhe von inzwischen mehr als zwei Millionen Euro. Zum Vergleich: Ursprünglich war mit Gesamtkosten von 1,12 Millionen Euro gerechnet worden.

Zudem hat die Stadt die Bezuschussung des Projektes in Höhe von 90 Prozent durch Bund und Land verloren, weil es sich zu lange verzögert hat. Damals wären nur 100.000 Euro bei der Stadt Emmerich als Finanzierungsnteil verblieben. Die Verwaltung hofft nun auf Landeszuschüsse aus der Städtebauförderung in Höhe von 70 Prozent. Falls die Förderung kommt, müsste Emmerich sich mit 800.000 Euro an den Kosten beteiligen. Unterm Strich bleibt allerdings natürlich eine Mehrbelastung des Steuerzahlers um mehr als eine Million Euro, denn schließlich sind ja auch die Landeszuschüsse Steuergelder.

Der Grund für die Verzögerungen und die Kostenexplosion: Im Januar 2019 hatte die Baufirma mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Doch schon bald zeigte sich, dass das alte Haus eine echte Herausforderung ist. Die Planung aus 2017 reichten nicht, zwischenzeitlich hatte der Architekt seinen Auftrag an die Stadt Emmerich schon zurückgegeben.

Das Projekt liegt seit Dezember 2019 in neuen Händen: Der Architekt Barend van Ackeren aus Kleve bekam den Auftrag von der Stadt Emmerich und löste das Statik-Problem.

Für Sigmund ist der Fall klar. Er schreibt in seinem Brief an Bürgermeister Hinze: „Bei hohen Gesamtkosten (von inzwischen mehr als 2 Millionen Euro) ist das Projekt im Hinblick auf die Situation des Corona-Haushalts 2021 städtebaulich nachrangig zu priorisieren. Es fehlt eine aktuelle Fördermittelzusage. Die Erprobung und Evaluierung eines kommunalen Familienbüros sind an anderer Stelle gewährleistet. Das Projekt de wette Telder ist schnellstmöglich abzubrechen.“

Mit dem kommunalen Familienbüro meint Sigmund das „Ebkes“, das die Stadtverwaltung schräg gegenüber vom Wette Telder eingerichtet hat. Das Familienbüro sollte eigentlich in das sanierte Gebäude. Das war auch wichtige Voraussetzung für die hohe Förderung durch Bund und Land.