Nach Kostenexplosion : So geht es für „De wette Telder" in Emmerich jetzt weiter

Bürgermeister Peter Hinze (rechts) und Stephan Glapski, Fachbereichsleiter Immobilien im Rathaus, am Dienstag beim Pressegespräch im Ratsaal.

Emmerich Die Stadtverwaltung will an der Sanierung des Hauses in der Steinstraße festhalten. Doch die Kosten verdoppeln sich, die Fördersumme sinkt. Ende 2022 könnte das Familienbüro einziehen, wenn die Politik grünes Licht gibt.