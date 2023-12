EMMERICH/REES Lions-Kalender: Die Preise für Sonntag

Und so kommen die Gewinner an ihre Preise: Unter Vorlage des „gewinnenden Kalenders“ wird im Info-Center Emmerich an der Rheinpromenade 27 (montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr) oder in der Touristeninformation Rees, Markt 41 (montags bis sonntags zwischen 10 und 16 Uhr) der dem Gewinn entsprechende Gewinngutschein ausgegeben. Dieser kann dann bei dem jeweiligen Sponsor bis zum 31. März 2024 eingelöst werden. Wichtig: Gewinne, die nicht bis zu diesem Datum entgegen genommen werden, verfallen.