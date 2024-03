Betuwe Rees-Haldern Bahnübergang soll kein „Wendehammer“ mehr sein

Die Anwohner haben es schon oft beobachtet: Seit die Halderner Straße gesperrt ist, spielen sich am Bahnübergang Schlaghecken/Im Hollerfeld häufig haarsträubende Szenen ab: Denn einige Lkw-Fahrer, die in die baustellenbedingte Sackgasse geraten sind, wollen ausgerechnet hier wenden. Der kleine, halbseitig beschrankte Bahnübergang ist als „Wendehammer“ aber eher nicht geeignet. Von kleineren Karambolagen einmal abgesehen – viel gefährlicher sind die Wendemanöver, die dazu führen, dass die Bahnstrecke für einen Moment blockiert wird. In den Sperrpausen, wenn wegen der Bauarbeiten keine Züge fahren, ist das kein Problem. Anders sieht es jedoch bei normalem Zugverkehr aus und sich dann die Schranken schließen. Erst am Montag führte ein solches Manöver offenbar dazu, dass ein ICE am Haltepunkt in Haldern einen Zwangsstopp einlegen musste, was wohl auch nicht zum ersten Mal der Fall war.