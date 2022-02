Am 31. März ist Schluss : Keine Bahn-Tickets mehr am Bahnhof

Die DB-Agentur am Emmericher Bahnhof (rechts). Nach 18 Jahren schließt sie am 31. März. Foto: Markus Balser

EMMERICH Die DB-Agentur am Bahnhof schließt am 31. März. Weil immer mehr Kunden ins Internet abwanderten, lohne der Betrieb nicht mehr. Karten für die Deutsche Bahn müssen dann online oder an anderen Bahnhöfen gekauft werden.