RP-Interview David Kitzinger : „Fühle mich hier gut aufgehoben“

Die Schönheiten der südafrikanischen Natur, wie auf diesem Foto aus dem Jahr 2019, kann David Kitzinger in der Corona-Krisenzeit kaum noch genießen. Meist arbeitet der Controller im Homeoffice. Foto: Kitzinger

REES David Kitzinger arbeitet seit zwei Jahren für einen deutschen Automobilhersteller in Südafrika. Dort fühlt sich der 34-jährige Reeser sicher, auch wenn der „Lockdown“ für mehr Einschränkungen sorgte als in Deutschland.

Von Michael Scholten

Die deutschen Medien berichten vor allem über Corona-Fälle in Europa, Asien und Amerika. Seit wann ist die Krise auch ein (süd)afrikanisches Problem?

David Kitzinger Anfang März gab es hier die ersten Fälle. Weil die Betroffenen aber meist Reisende aus Europa oder China waren, wurde das Virus anfangs als Problem der Ausländer und der Wohlhabenden abgetan. Dann verbreitete sich Covid-19 aber langsam in der ganzen Bevölkerung, auch wenn die Zahl der Fälle in Südafrika und anderen afrikanischen Ländern noch deutlich geringer ist als in vielen europäischen oder asiatischen Staaten.

Info Seit zwei Jahren in Südafrika Werdegang Nach dem Abitur 2005 am Gymnasium Aspel studierte David Kitzinger an der Universität Duisburg-Essen BWL. Zwischendurch lebte er in den USA und absolvierte dort ein MBA-Studium. Nach dem Masterabschluss 2012 zog er nach Süddeutschland und kam über ein Traineeprogramm zu einem großen Automobilhersteller. Dort arbeitet er im Finanz- und Controllingbereich. Controlling 2018 begann sein (zunächst auf drei Jahre angelegter) Expat-Einsatz in einem Pkw-Produktionswerk in der Provinz Eastern Cape in Südafrika. Dort ist er ebenfalls für das Controlling zuständig.

Welche Maßnahmen wurden in Südafrika getroffen, um das Virus einzudämmen?

Kitzinger Präsident Ramaphosa verhängte eine fünfwöchige Ausgangssperre bis zum 30. April. In dieser Zeit kam das öffentliche Leben komplett zum Erliegen. Ich habe unser Haus in den fünf Wochen nur dreimal zum Einkaufen im nächstgelegenen Supermarkt verlassen. Nicht mal Spazierengehen oder Joggen war erlaubt. Seit dem 1. Mai sind die Vorschriften etwas gelockert worden. Wir dürfen zeitweise das Haus verlassen, wenn wir eine Maske tragen, und auch einige Wirtschaftszweige dürfen unter großen Einschränkungen öffnen.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Deinen Beruf aus?

Kitzinger Ich habe das Glück, meinen Job von zu Hause aus erledigen zu können. Daher bekomme ich weiterhin meine normale Vergütung. Wir Controller haben gut damit zu tun, die sich ständig ändernde Lage finanziell zu bewerten, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Dagegen müssen meine Kollegen, die direkt an der Produktion unserer Autos beteiligt sind, Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. Südafrika ist finanziell nicht dazu in der Lage, Kurzarbeit wie in Deutschland anzubieten. Aber der Staat versucht mit seinen begrenzten Mitteln, die wirklich Armen und die kleinen Unternehmer zu unterstützen. Viele leben schon in normalen Zeiten von der Hand in den Mund, etwa als Tagelöhner oder Hausangestellte, und haben keine nennenswerten Rücklagen.

Was läuft Deiner Meinung nach in Südafrika besser (oder schlechter) als in Deutschland?

Kitzinger Ich finde, die südafrikanische Regierung betreibt ein hervorragendes Krisenmanagement. Die vergleichsweise geringe Zahl von Infizierten spricht dafür, auch wenn diese mit hohen Einschränkungen der persönlichen Freiheit erkauft wurde. Wenn ich mit meiner Familie in Rees telefoniere, bin ich überrascht, wie viel öffentliches Leben in Deutschland doch noch stattfindet. In Südafrika dürfen wir jetzt, nach der Lockerung, nur morgens zwischen 6 und 9 Uhr joggen und Spazieren gehen. Ausregerechnet zur Rush Hour.

Wie ist das südafrikanische Gesundheitssystem aufgestellt?

Kitzinger Da gibt es einerseits die privaten Einrichtungen für die wohlhabenden Bürger. Die Behandlung ist mit Deutschland vergleichbar, teilweise sogar besser, weil persönlicher. Andererseits gibt es die öffentlichen Kliniken, die auch schon vor Covid-19 an der Auslastungsgrenze gearbeitet haben, weil es hier sehr viele chronisch Kranke (HIV, TB) gibt. Allerdings kommt Südafrika zugute, dass die Bevölkerung im Schnitt deutlich jünger als in Deutschland, und dass der Staat, mit Ausnahme der Metropolregionen, sehr dünn besiedelt.

Hättest Du aktuell die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzufliegen?