Weihnachtspädje in Rees Geselligkeit auf der Schokoladenseite von Rees

„Gut angekommen sind auch die zusätzlichen Angebote für Kinder“, betonten Sandra Kimm-Hamacher und Annette Kook von der Wirtschaftsförderung der Stadt Rees, die das „Weihnachtspädje“ in Kooperation mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) und der Reeser Werbegemeinschaft organisiert hatten. Verbesserungsbedarf für das kommende Jahr sehen die Ausrichterinnen bei der Verbindung aller Angebote am Skulpturenpark mit den Angeboten auf dem Rondell und am Kolpinghaus: „Das Pädje, also der Pfad über den Bärenwall, muss noch deutlicher werden, damit auch die Standorte, die diesmal nicht so im Fokus standen, in Zukunft mehr Besucherinnen und Besucher haben“, erklärte Sandra Kimm-Hamacher. Denn das Restaurant im Kolpinghaus, mit Grünkohl, Mettwurst und optimalem Fensterblick auf das Rheinhochwasser, sowie die Glühwein- und Geschenkestände des VVV und der Rotarier sowie die Verkaufsstände rund um die Bärenskulptur auf dem Rondell hätten noch mehr Resonanz verdient, als die Reeser Bürger und Besucher ihnen diesmal schenkten. Dabei hatten die Mitarbeiter des Bauhofes im Vorfeld ganze Arbeit geleistet und mit Lichterketten eine stimmungsvolle Verbindung zwischen dem Hauptschauplatz am Skulpturenpark und der architektonischen Schokoladenseite am Mühlenturm geschaffen.