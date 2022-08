Ab auf die Insel : Kinder und Jugendliche erleben Ferienspaß auf Ameland

REES In den letzten zwei Wochen der Sommerferien ging es für 49 Kinder und ihre Betreuer aus Rees nach Ameland. Auf dem Programm der Ferienfreizeit standen zahlreiche Ausflüge, Spiele und Sportangebote.

Abfahrt war am Schulzentrum, an welchem alle noch den Reisesegen empfangen haben. Nach der Busfahrt ging es auf die Fähre, die alle sicher vom Festland in Holwerd an den Fährhafen nach Nes brachte. Nach dem anschließenden Fußweg zur Unterkunft konnte die Freizeit beginnen. Inseltypische Attraktionen wie die Fahrt zu den Robben mit anschließendem Auswerfen des Schleppnetzes oder eine Trecker-Tour in das Naturschutzgebiet de Hôn waren genauso Programmpunkte wie gemeinsamer Sport und Spiele. Nicht nur das unbewohnte Naturschutzgebiet am Ostende der Insel wurden besichtigt, sondern auch der inseltypische Leuchtturm am Westende. Einige Kinder bestiegen auch den Turm mit seinen 236 Treppenstufen. Belohnt wurden sie mit einer Aussicht über die ganze Insel, die etwa 24 Kilometer lang, aber maximal fünf Kilometer breit ist.