Haldern Pop Festival Die neuen Bands fürs Festival

Wer am Dienstagabend den Computer anwarf und bei Haldern Pop vorbeisurfte, dürfte nicht schlecht gestaunt haben: Gegen 18 Uhr ging ein Video online, in dem die Festival-Organisatoren den nächsten Schwung an Bands und Künstlern bekannt gaben, die vom 8. bis 10. August im Lindendorf auftreten werden.