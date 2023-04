Ostern Das Schrottkreuz und seine Botschaft

Die künstlerischen Spuren, die Waldemar Kuhn (1923 - 2016) in Emmerich hinterlassen hat, sind bis heute sichtbar. In den 1960er Jahren schuf der Bildhauer in gotischer Tradition die kreuzförmigen Fialen, die sich auf dem Turm der Aldegundiskirche zu einer Krone zu Ehren des Schöpfers vereinen. Auf dem Nonnenplatz befindet sich der Brunnen, der die fünf Kontinente stilisiert darstellt und friedlich miteinander vereint – im Volksmund besser bekannt als „Kuhnfladen“. Berühmtheit erlangt hat der Künstler, der im Januar seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, aber mit seinen Arbeiten in der Heilig-Geist-Kirche.