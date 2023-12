Reeser Weihnachtsmarkt Startschuss fürs „Weihnachtspädje“

Am Beendscherweg 1 in Mehr richten Andreas und Simone Scholl auf ihrem Traberhof zum dritten Mal den „Deichzauber“ aus. Künstler und Kunsthandwerker bieten am heutigen Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr in den Pferdeboxen des wetterfesten Stalls ihre Waren an, in einem Gastrozelt gibt es weihnachtliche Speisen und Glühwein. Das Musikprogramm auf dem Traberhof bestreiten unter anderem die „Rock Kids“ von der Rockschule Hamminkeln und der Buena Ressa Chor.