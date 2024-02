Bürgeraktion „Pro Kultur“ Immanuel Kant und Königsberger Klopse

Am Mittwoch stellte sie zusammen mit Norbert Kohnen, Ute Wins-Jansen und Thomas Brokamp das Programm vor, das „Pro Kultur“ in diesem Jahr geplant hat. Los geht es am 23. April um 19 Uhr mit einem Vortrag über die aufklappbare Synagoge von Babyn Yar in der Ukraine. Lange erinnerte in dieser Schlucht im Nordosten Kiews nur wenig daran, dass sich dort vor 80 Jahren ein von der deutschen Wehrmacht verantwortetes Massaker abspielte. Mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden dort innerhalb von zwei Tagen erschossen. Der deutsche Architekt Manuel Herz hat für die Gedenkstätte einen Holzbau entworfen, der im geschlossenen Zustand einem nur wenige Meter breiten Quader ähnelt. Öffnet man ihn, befindet sich darin eine voll ausgestattete Synagoge. Die Judaistin Monika Grübel vom Landschaftsverband Rheinland wird darüber in Emmerich berichten. Hintergrund ist der Ukraine-Krieg: „Uns ist wichtig, dass das Thema auch als Zeichen der Unterstützung verstanden wird“, so Irene Möllenbeck.