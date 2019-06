Großbaustelle : Kaserne: Pflegezentrum bald fertig

Blick von oben auf das Areal. Vorne: die beiden Häuser für betreutes Wohnen. Hinten: das Pflegezentrum. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Die Arbeiten auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände schreiten zügig voran. Die Komplexe für das betreute Wohnen sind — ebenso wie das Pflegezentrum — so gut wie fertig. Arbeiten für medizinisches Zentrum beginnen im August.

Bauarbeiter wohin das Auge blickt: Auf Emmerichs derzeit größter Baustelle herrscht geschäftige Betriebsamkeit. Während in dem Bereich zur B220 gerade die Erdarbeiten für den neuen Aldi-Markt von statten gehen, stehen ein paar hundert Meter weiter nördlich bereits die ersten großen Gebäudekomplexe, wie der, der für die Mitarbeiterwohnungen vorgesehen ist, inklusive Blockheizkraftwerk. Auch die Straße, auf der man sich künftig auf dem Gelände fortbewegen kann, ist schon fast vollständig gepflastert.

Aber erst wenn Ende nächsten Jahres ein Großteil der Planungen auf dem alten Kasernengelände auch in die Realität umgesetzt ist, wird man auch als Außenstehender erkennen, was für ein Ausmaß das 120-Millionen-Euro-Projekt wirklich hat, das seit gut drei Jahren Jahren auf über 360.000 Quadratmetern vorangetrieben wird. Es umfasst eine Pflegeeinrichtung, betreutes Wohnen, ein Medizinisches Zentrum, eine psychosomatische Klinik, einen Wohnpark, ein Gewerbegebiet und einen Kindergarten, der bereits in Betrieb ist. Rund 320 Arbeitsplätze sollen dort einmal entstehen.

Projektplaner Matthias Wünsch von der Heyden in der neuen Pflegeeinrichtung. Die Pläne zeigen das medizinische Zentrum, das in Kürze gebaut wird. Foto: Markus van Offern (mvo)

Info Dritte Gruppe für die „Räuberhöhle“ ab August Awo-Kindergarten Ebenfalls auf dem alten Kasernengelände ist der neue Kindergarten der Awo „Räuberhöhle“ zu Hause. Die Eröffnung war im Oktober. Zwei Gruppen gibt es dort bereits, eine dritte geht im August an den Start. Außengelände Auch auf dem Außengelände des Kindergartens wird momentan gearbeitet. Dort entsteht ein Bereich, der nach den Wünschen der Eltern gestaltet wird.

So gut wie fertig sind inzwischen die beiden Häuser für das betreute Wohnen. Die jeweils 24 Wohneinheiten sind mit Eineinhalb- bis Drei-Zimmer-Appartements ausgestattet. Die 49 bis 88 Quadratmeter großen Appartements sind barrierefrei, zum Teil mit größerem Bewegungsradius für Rollstuhlfahrer ausgestattet, und bieten neben einer kleinen Küche auch Balkon oder Terrasse. „Die ersten sind schon vermietet“, sagt Investor und Projektentwickler Matthias Wünsch von der Heyden von der Mona GmbH.

Ebenfalls kurz vor der Vollendung steht das neue Pflegezentrum, das 120 Pflegeplätze für die stationäre Pflege bietet. Es besteht aus einem viergeschossigen Gebäudekomplex mit 80 Einzelzimmern sowie einem angrenzenden dreigeschossigen Gebäude für 40 an Demenz erkrankte Bewohner. Das Obergeschoss mit großer Dachterrasse bietet 20 Tagespflegeplätze. Noch werden hier kleinere Restarbeiten durchgeführt. Im Juli geht die Einrichtung in Betrieb.

Sie wird, ebenso wie das betreute Wohnen, von der Firma Korian betrieben, dem größten Unternehmen im Bereich der Pflege und Reha in Europa.

Das Neubaugebiet wird zeitnah an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Die Bushaltestelle befindet sich dann in unmittelbarer Nähe des Seniorenzentrums.

Für einen weiteren Großbau wurde Anfang Mai der Bauantrag eingereicht: das medizinische Zentrum „Partner unter einem Dach“ (PueD). Auf 5300 Quadratmetern werden hier über 20 Nutzer aus den Bereichen Medizin und medizinische Dienstleistung untergebracht werden. Gut die Hälfte der Fläche ist schon im Detail verplant.

„Mietverträge sind noch keine unterschrieben, allerdings wurden schon einige Absichtserklärungen unterzeichnet“, so Wünsch von der Heyden. Gemeinschafts- und Einzelpraxen sollen sich hier ansiedeln. Unter anderem wird es einen Urologen, einen Physiotherapeuten, einen Kinderarzt, einen Hausarzt und dazu ein Sanitätshaus geben. Auch ein Friseur und ein Café sind in dem 100 Meter langen Komplex vorgesehen.

Neu geplant wurde der Wellnessbereich mit Bewegungsbad, der ursprünglich direkt in dem Gebäude sein sollte. „Wir haben ihn jetzt in den Innenhof verlegt. Dadurch haben wir mehr Fläche für die Vermietung zur Verfügung und der Bereich ist nun von allen Nutzern einfacher zu erreichen“, erklärt der Projektentwickler.

Die Investitionskosten liegen für das medizinische Zentrum bei 16 Millionen Euro. Die Bauarbeiten sollen im Oktober starten. Die Fertigstellung ist für Ende nächsten Jahres geplant. Anfang 2021 soll dann auch die psychosomatische Klinik, an der die van-der-Valk-Hotelkette beteiligt ist, in Betrieb genommen werden. In der Privatklinik können sich später einmal Patienten behandeln lassen, die unter stressbedingten Depressionen oder Burn Out leiden.