Karneval in Emmerich : Das ist das neue Prinzenpaar

Info

Die Kindersitzungen finden am 18. Januar in Vrasselt, am 25. Januar in Elten, am 25. und 26. Januar in Hüthum, am 8. und 9. Februar in Praest und die Geck-Kindersitzung findet am 16. Februar statt.

Die großen Sitzungen finden am 4. Januar in Vrasselt und am 11. Januar in Praest statt. Sitzungen am Kapaunenberg sind am 18. Januar die EKV-Sitzung, am 25. Januar die Gesellenfunker, am 31. Januar HFK-Frauenkarneval, am 1. Februar Grün-Weiß. Ebenfalls am 1. Februar ist die Sitzung der Schützen Elten, am 8. Februar die der HNG, von Kolping Elten und vom Bürgerverein. AWO feiert am 11. Februar, das Geck am 15. Februar, wo auch die Gemeinschaftssitzung Elten stattfindet.