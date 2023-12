Entscheidung in Rees Das neue Obdachlosenheim wird 2024 gebaut

Als dann das Grundstück am Grüttweg 39 zum Kauf angeboten wurde, entschied sich die Stadt für diese Immobilie, „weil sie verkehrstechnisch gut erschlossen und keine enge Wohnnachbarschaft gegeben ist“, erklärte Elke Strede. Zudem habe der aktuell dort stehende Altbau ungefähr die Größe, die der Neubau einnehmen soll. Laut Vorgespräch mit dem Kreis Kleve ist eine eingeschossige Bauweise geplant, in dem Haus sollen später bis zu zwölf Männer und vier Frauen leben, nach Geschlechtern getrennt und jeweils mit Gemeinschaftsräumen. Der Baubeginn ist für 2024 geplant, der Erstbezug ebenfalls, weil es in der aktuellen Notunterkunft in Empel massive Probleme mit der Heizungstechnik gibt.