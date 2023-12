Mitarbeiter bespuckt und angepöbelt Das Jugendcafé in Emmerich beendet den Blackout

Zwar war die Einrichtung in der Zeit des „Blackouts“ nicht komplett geschlossen, aber statt zu spielen, zu backen oder zu kochen, wollten die Betreuer mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen. Eine Aktion, die ihre Wirkung offensichtlich nicht verfehlt hat: Über 70 Kinder und Jugendliche waren in den letzten Tagen im JuCa und haben intensiv dazu gearbeitet, wie ein respektvolles Miteinander wieder besser gelingen kann. Plakate an den Wänden im Jugendcafé zu Themen wie Ehrlichkeit, Respekt oder Umgang mit Gewalt zeugen davon.Die Kinder und Jugendlichen können damit wieder, wie gewohnt, ihre Freizeit im Jugendcafé am Brink verbringen. Nächste Aktion im JuCa ist das große Heiligabend-Frühstück am 24. Dezember.