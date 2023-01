Karneval Total jeck: Neun-Euro-Ticket für Mehr

Währenddessen gehen auch die Vorbereitungen der Wagenbauer in die heiße Phase. Bei der Wagenanmeldung wurden ihnen die Anforderungen des Sicherheitskonzepts erläutert. Nur so ist gewährleistet, dass der Rosenmontagszug reibungslos verläuft. Schließlich hat dieser nicht nur in Haffen und Mehr Konjunktur. Viele Gäste kommen zum Zug, aus den Nachbarorten und aus der Ferne. Es spricht sich rum, dass man am Niederrhein gut feiern kann. Und so rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder mit vielen Narren, lustigen Mottowagen und bunten Kostümen. Der Verein, die Wagenbauer und sicher auch viele Besucher hoffen indes, in diesem Jahr erneut von Unwetterwarnungen verschont zu bleiben und freuen sich auf einen gelungenen Rosenmontagszug und die anschließende Rosenmontagsparty im Ortskern von Mehr.