Jubiläum : Sonnenschein zum Geburtstag

Emmerich Das Emmericher Schwimmbad Embricana feierte am Wochenende Jubiläum. Vor 25 Jahren wurde es nach zweijähriger Bauzeit eröffnet, immer wieder wurde es erweitert und modernisiert.

„Im Wasser laufen, die Knie hoch, die Hände nach vorne und hopp und vor und hopp und vor“, animiert Tina Schnake im Rhythmus der Musik rund zwei dutzend Menschen im Wasser zum Mitmachen. Obwohl sich die Teilnehmer am Aquafitness-Kurs im erfrischenden Nass befinden, haben einige Schweißperlen auf der Stirn. Aber alle haben auch sichtlich Spaß. Nicht nur die Fitnesskurse, sondern das ganze Programm wurde am Wochenende bei der Jubiläumsfeier zum 25. Geburtstag des Embricana gerne angenommen.

Nach zweijähriger Bauzeit wurde das Freizeit- und Sportbad am 20. Mai 1994 eröffnet. 2004 bekam es eine „Kids-World“ und einen neuen Rutschenturm, im Januar 2011 wurde die Saunalandschaft eröffnet. Zum 20-jährigen Jubiläum erhielt das Embricana eine Kleinkinderlandschaft. Immer wieder wird investiert und modernisiert, damit das Freizeitbad seine Attraktivität behält. „Vor drei Jahren hatten wir in einem Jahr 222.000 Gäste, die Sauna hat rund 35000 im Jahr“, sagte Betriebsleiterin Anke Kawohl, die neben Schwimmbad und Sauna auch für die Technik zuständig ist. Seit April arbeitet sie mit dem kaufmännischen Leiter Ole Engfeld zusammen, der sich um Veranstaltungen, Gastronomie, Reinigung und Kasse kümmert. Unterstützt werden sie von fast 80 Mitarbeitern, davon 44 Festangestellte. „Das geht Hand in Hand“, so Kawohl. „Die Zusammenarbeit klappt wunderbar, wir ergänzen uns sehr gut“, sagte Ole Engfeld.