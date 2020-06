Coronakrise in Emmerich : Embricana bleibt in den Ferien geschlossen

Toben im Wasser. Daraus wird in den Sommerferien in Emmerich nichts. Foto: mvo/Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Sommer, Sonne, Hitze – und jetzt eine Abkühlung in den „Fluten“ des Embricanas? Leider nicht! „Trotz der anstehenden Sommerferien werden wir das Freizeitbad nicht öffnen. Die Coronakrise macht einen Strich durch die Rechnung.

Das haben die 15 Mitglieder des Aufsichtsrates am Mittwoch in einer eineinhalbstündigen Sitzung einstimmig beschlossen“, erklärte Stadtwerke-Chef Udo Jessner am Donnerstag in einem Pressegespräch bei den Stadtwerken. „Gründe sind natürlich die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen, aber entscheidend waren die Bedingungen, unter denen wir hätten öffnen dürfen.“

Seit dem 16. März ist das beliebte Schwimmbad wegen der Corona-Pandemie geschlossen. In den letzten Wochen gab es einige Lockerungen und das eine oder andere Freibad öffnete wieder. Auch die Verantwortlichen des Embricana überlegten, wie sie beim Badebetrieb Hygiene- und Abstandsregeln einhalten könnten. Das erwies sich als sehr schwierig. „Wir sind kein reines Freibad. Wir sind ein Kombi-Spaßbad und haben eine Vielzahl an Becken, teilweise mit Verbindungen von innen nach außen“, erklärte Jessner.

Stadtwerke-Chef Udo Jessner. Foto: Markus van Offern (mvo)

Die Maskenpflicht vom Eingang bis zu den Umkleidekabinen und der Online-Ticket-Verkauf, über den die maximal zugelassene Anzahl an Besucher geregelt werden und der Besuch namentlich dokumentiert werden sollte, stellten kaum Probleme dar.

Schwieriger wäre da die Kontrolle der Höchstgrenze geworden: Innen hätten sich nur 79 Gäste, auf den Liegewiesen 500 Besucher aufhalten dürfen. Das Personal müsste ständig zählen, weil sich nur eine begrenzte Anzahl an Schwimmern in den fünf einzelnen Becken aufhalten dürften – im Erlebnisbecken beispielsweise nur 17, im Jungle-Pool nur elf. „Das hätte viele Diskussionen gegeben, wer bei Überzahl denn das Becken verlassen muss“, so Jessner.

Freies Toben im Wasser, plantschen mit der Familie? „Das Badevergnügen wäre sehr eingeschränkt, der Spaß bliebe auf der Strecke.“ Ob unter diesen Bedingungen überhaupt die erlaubte Besucherzahl von 579 Schwimmern kommen würde, sei sehr fraglich.

Dem gegenüber stehen die Kosten für zusätzliches Aufsichtspersonal und einen höheren Reinigungsaufwand, denn mehrmals am Tag muss alles desinfiziert werden. „Das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben wird sich unter diesen Bedingungen noch verschlechtern.“

Um die Kosten in der Corona-Pause möglichst gering zu halten, wurde der Energieaufwand für Lüftung und Wassertemperatur heruntergefahren. Die meisten Mitarbeiter sind seit Mitte März in Kurzarbeit.

Auch dieser wirtschaftliche Faktor sei ein Grund, das Embricana nicht zu öffnen. Das Bad sei ein Dauerverlustbetrieb, erklärte Jessner. „Da wir Aufwände wie Energie und Materialeinsatz einsparen, können wir bei Nichtbetrieb in etwa so auskommen wie in den Vorjahren und das Defizit nicht erhöhen.“ Natürlich fehlen die Einnahmen, an manchen Sommertagen kamen bis zu 2500 Besucher.