Großes Angebot in Rees-Haffen Schwer auf Draht für den Hobby-Markt

Unter dem Motto „Handmade with love“ findet am Sonntag, 10. März, ab 10.30 Uhr in der Schützenhalle in Haffen wieder der beliebte Frühlings-Hobby-Markt statt. Zahlreiche Kunsthandwerker präsentieren an über 35 Ständen ihre Werke. Oster- und Tischdekorationen, dekoratives für Haus und Garten, moderner Schmuck, Lampen aus Schwemmgut, filigrane Bastelarbeiten, kunstvolle Karten, Floristik und ausgefallene Buchfaltkunst gibt es zu sehen. Mit den mehr als 14 neuen Ausstellern, die zum ersten Mal in Haffen dabei sind, hat sich auch das Angebot vielfältig erweitert. So gibt es unter anderem handgearbeitete Leder-Accessoires, witzige Türschilder, gelasertes Holz und abwechslungsreiche Dekorationen aus Raysin.