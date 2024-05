Reeser Veranstaltungssommer Der Marktplatz wird zur Genussmeile

Ein weiteres Highlight in diesem Sommer werden die sonntäglichen Marktkonzerte sein. Auftakt ist am 9. Juni. Von 15 bis 16 Uhr ist die „Jazzabo“-Bigband zu hören. Der junge Ableger der bekannten „Bajazzo“-Bigband wird von Trompeter Maurice Ditmer geleitet. Das bunt gemischte Programm des Ensembles reicht von Swing-Klassikern über groovige Funknummern bis zu zarten Balladen, die von Alexandra Weidener gesanglich begleitet werden. Im Anschluss lassen dann „Dr. G & The Disco Divas“ die 1970er Jahre hochleben. Das elfköpfige Ensemble hat sich der Blütezeit der Disco-Musik verschrieben und Hits von Sister Sledge, Kool And The Gang, Chaka Khan und vielen mehr im Gepäck.