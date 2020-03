Hilfe in der Corona-Krise : Er reinigt Mundschutze kostenlos

Danny Hofmann sagt: „Nach dem Waschverfahren können wir garantieren, dass die Viren inaktiv gesetzt worden sind.".

Danny Hofmann hat in seinem Betrieb DH Textilpflege in Emmerich festgestellt, dass Schutzmasken nach einer Reinigung wieder genutzt werden können. Das bietet er für den Kreis Kleve an.

Auch in Zeiten der Corona-Krise lässt Danny Hofmann seine Kunden nicht im Stich. Der Geschäftsführer der DH Textilpflege gibt dafür wichtige Information an alle Kunden heraus. Zurzeit existiere eine Mischung aus unwissend und beunruhigend in Bezug auf Corona, sagt er. „Wir als zertifizierter Hygienebetrieb sind in der Verantwortung. Alle zertifizierten Hygienewäschereien haben vom Institut in Hohenstein, das mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) zusammenarbeitet, ein Rundschreiben erhalten, in dem steht, wie man mit Corona kontaminierter Wäsche umzugehen hat. Hygiene und Desinfizierung stehen im Vordergrund. Unsere Waschprozesse werden mit RKI-gelisteten Produkten verstärkt, zuzüglich der vorhandenen gelisteten Waschverfahren. Dieses dient speziell zur Abtötung und Inaktivsetzung von Viren“, so der Reinigungsfachmann.

Beim Reinigen von medizinischer Berufskleidung befindet sich auch immer mal die eine oder andere Mundschutzmaske in der Wäsche. Die Mitarbeiter der DH Textilpflege haben die Erfahrung gemacht, dass Einweg- und Kappenmasken, die in Waschmaschine und Trockner landen, diese Behandlung ohne Probleme überstehen. Daraufhin hat Hofmann beim Institut in Hohenstein nachgefragt, ob man diese Masken mitreinigen könne.

info Die Hohenstein Institute Robert-Koch-Institut Die Hohenstein Institute sind ein internationales Forschungs- und Dienstleistungszentrum. Über 500 Mitarbeiter arbeiten im baden-württembergischen Bönnigheim schwerpunktmäßig an der Entwicklung, Prüfung und Zertifizierung von textilen Produkten und deren Pflege. Die Institute arbeiten unter anderem mit dem Robert-Koch-Institut zusammen. Hohenstein ist im Auftrag der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege seit 1953 für die Qualitätssicherung ihrer 400 Mitgliedsbetriebe verantwortlich. Audits Die unabhängigen Wäscherei-Sachverständigen prüfen einmal pro Jahr in Form von unangekündigten Audits, ob die Wäschereien der Gütegemeinschaft alle Anforderungen an technische und hygienische Prozesse einhalten und somit berechtigt sind, eines der RAL-Gütezeichen 992 für sachgemäße Wäschepflege zu führen.

Die Antwort: Dafür gibt es keine Testergebnisse. „Das Ergebnis sieht aber akzeptabel aus. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass man besser eine nach RAL 992-2 im Bereich A B/VAH gewaschene und desinfizierte Maske tragen sollte, als eine ungewaschene Maske mehrmals zu benutzen, weil es keinen Nachschub gibt“, erklärt Danny Hofmann. Es könne nicht sein, dass die Helfer im Gesundheitswesen teuer im Internet für neue Masken bezahlen müssen.

„Deshalb biete ich an, die Mundschutzmasken kostenlos zu waschen für alle Praxen und Institute im Einzugsgebiet des Kreises Kleve - Emmerich, Kleve, Pfalzdorf, Kranenburg. Ich finde es schlimm, dass es Menschen gibt, die sich in einer solchen Krise daran bereichern wollen - wie beim Verkauf von Schutzmasken zu utopischen Preisen, weil ein Lieferengpass besteht“, sagt Danny Hofmann. „Nach dem Waschverfahren können wir garantieren, dass die Viren inaktiv gesetzt worden sind.“

Den Beruf des Textilpflegers lernte der 37-jährige Emmericher von der Pike auf. Seine Großeltern Heinrich und Ilse Hofmann gründeten 1957 einen Wäschereibetrieb in der Kaßstraße, der später zum „Kleiner Wall“ umzog und von seinen Eltern übernommen wurde. Hier lernte er alles, was man für diesen Beruf wissen muss. Im Mai 2014 eröffnete er dann eine eigene Wäscherei und Reinigung am Mühlenweg.

Zum 60. Geburtstag des Unternehmens - am 1. Juli 2017 - zog es um zur Reeser Straße, wo Hofmann die Geschäftsfläche erweitern konnte.

Danny Hofmann gehört somit der dritten Generation in der Familie an, die in diesem Gewerbe tätig ist. Mittlerweile verfügt er über eine langjährige Erfahrung und sorgt dafür, dass sein Betrieb auch technisch immer auf dem neuesten Stand der Technik ist. Sollte es im Kreis Kleve zu einem enormen Ausbruch kommen, kann er entsprechend reagieren. „Wir haben die Möglichkeit dazu durch unsere Betriebsstärke. Da wir über zwei voll ausgestattete Produktionsstätten verfügen - an der Reeser Straße und am Kleiner Wall - können wir die Wäsche komplett splitten. So wird in dem einem Betrieb Corona befallene Wäsche bearbeitet, in dem anderen alle weiteren Textilien“, sagt Hofmann.