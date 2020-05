Pfingsmontag ist Eröffnung : Neue Pächter im Mühlencafé

Daniel Klösters (links) und Sven Janssen sitzen vor dem Mühlen-Café in Elten. Foto: hartjes

ELTEN Neues vom Möllenbölt: Daniel Klösters und Christina de Witt übernehmen das Mühlencafé von Sven und Sandy Jansen. Pfingstmontag ist es an der Eltener Mühle von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Hartjes

Pfingstmontag öffnet das Mühlencafé an der Mühle am Möllenbölt seine Türen – mit einem neuen Pächterpaar. Daniel Klösters und Christina de Witt werden die Gäste empfangen. „Wir freuen uns auf die Herausforderung und werden den Gästen neben selbst gebackenen Kuchen auch die eine oder andere Überraschung bieten“, sagt der Emmericher. Beispielsweise Waffeln am Stiel mit verschiedenen Soßen und Toppins wie Smarties oder Krokant.

Sven und Sandy Jansen betrieben das beliebte Ausflugscafé an der Mühle zweieinhalb Jahre. „Wir haben das mit viel Herzblut gemacht. Aber das Café an der Mühle braucht eine hundertprozentige Konzentration und viel Zeit. Mit dem Kolpinghaus und mit unseren Serviceangeboten können wir das leider nicht mehr schaffen.“ Die Jansens haben einen Getränke-Lieferservice und Event-Service. „Deshalb haben wir nach einem geeigneten Nachfolger gesucht.“ Daniel Klösters und seine Lebensgefährtin haben das Ehepaar Jansen oft unterstützt im Kolpinghaus und im Mühlencafé, deshalb kennen sie die kleine Gastronomie auch gut und wissen, worauf sie sich einlassen. „Die Beiden sind die perfekten Nachfolger.“

info Ein Bergholländer mit Steinrumpf Holländermühle Die Mühle am Möllenbölt ist die Mühle Nr. 1 des Rheinlandes. Bei ihr handelt es sich um eine Holländermühle. Genehmigt wurde ihr Bau im Juni 1846. Pfingst-Auftakt Das Mühlen-Café ist samstags, sonntags und feiertags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags werden auch Reservierungen entgegengenommen. Pfingstmontag beginnt die Saison.

„Die Mühle ist ein fester Bestandteil unseres touristischen Angebotes“, sagt Touristikchefin Dr. Manon Loock-Braun. Als der Mühlenverein sich nicht mehr um die Mühle kümmern konnte, löste sich der Verein vor acht Jahren auf und die Mühle ging an die Stadt zurück, die wiederum die Wirtschaftsförderung beauftragte, die Mühle zu betreiben. Müller Frank Heeren sei da ein Glücksfall gewesen, so Loock-Braun. Er habe drei weitere Müller ausgebildet, die sich alle intensiv um die Mühle am Möllenbölt kümmern. „Außerdem finden Führungen und Workshops für Kinder statt. Wir hoffen, dass diese bald wieder angeboten werden können.“

Sara Kreipe von der Wirtschaftsförderung freut sich über die problemlose Übergabe. „Wir waren schon traurig, als Sven und Sandy uns sagten, dass sie das MühlenCafé aufgeben wollen. Wir hatten verschiedene Bewerber und uns dann für die Beiden entschieden, weil sie sowohl das fachliche als auch das kaufmännische Knowhow mitbringen.“

Der 34-jährige Daniel Klösters ist im Büro von Taxi Vels tätig. Er übernimmt den kaufmännischen Part. Seine Lebensgefährtin Christina de Witt ist gelernte Restaurantfachfrau. Bis vor kurzem arbeitete sie in einer Bäckerei. Die 32-Jährige wird die Kuchen selber herstellen. Die Beiden wohnen in Emmerich. Sie freuen sich auf ihre neue Aufgabe. „Die Mühle ist das Herzstück von Elten, sie wird von vielen Spaziergängern und Radfahrern besucht. Hier im Mühlen-Café finden Hochzeitsfeiern, Beerdigungskaffee, Geburtstagsfeste und gemeinsame Frühstücke statt. Mit unserer Erfahrung wird das alles gut klappen“, sagt Daniel Klösters.

Die Gastronomie werde sehr gut angenommen. Sie ist gut geeignet für Gruppen mit bis zu 20 Personen,“ weiß Loock-Braun. Am Pfingstmontag, dem Deutschen Mühlentag, wird sie eröffnet, jedoch nur draußen auf der Terrasse – wegen Corona. „Wir achten darauf, die Tische weit genug auseinander zu stellen. Und natürlich auch auf die Hygieneregeln“, erklärt Klösters. Die Zeit wird genutzt, um die Innenräume des 1993 gebauten MühlenCafés zu renovieren. „Farblich wird sich einiges ändern“, so der neue Pächter.