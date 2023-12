Besonderer Moment im Buena Ressa Music Club Wie ein One Hit Wonder aus den 70er Jahren nach Rees kommt

Es war Anfang der 70er Jahre, als die Krimireihe „Der Kommissar“ ein echter Straßenfeger war. In der Folge „Als die Blumen Trauer trugen“ von Oktober 1971 war nicht nur der Inhalt spannend – das Lied, das in dem Krimi gespielt wurde, machte von sich reden. Gleich zu Anfang (der Film ist noch in Schwarz-Weiß) ist ein Teil des Liedes zu hören. Dann in der Mitte gibt es das Lied noch einmal auszugsweise. Und am Ende – der Fall um eine Frau, die nach einer illegalen Abtreibung tot aufgefunden wird, ist gelöst – ist der Refrain noch einmal zu hören.