Feuerwehr-Einsatz : Grill löste wohl den Dachstuhlbrand aus

Am Nachmittag geriet ein Wohnhaus am Großen Wall in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Foto: Markus Balser

Emmerich (RP) Das Feuer, bei dem am Sonntagnachmittag der Dachstuhl eines Hauses am Großen Wall abbrannte, ist aller Wahrscheinlichkeit nach durch einen Grill auf der Dachterrasse ausgelöst worden. Das sagte die Polizei am Montag der RP.

Wie berichtet, hatten Beamte der Wache Emmerich durch Zufall am Sonntagnachmittag Brandgeruch wahrgenommen, der aus einem gegenüberliegenden Haus kam und sofort zwei Bewohner in Sicherheit gebracht, ebenso eine bettlägrige Frau eines angrenzenden Hauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Dachstuhl schon in vollem Umfang. Der Löschzug Stadt erhielt Unterstützung der Löschzüge Hüthum, Vrasselt und Rees, der mit einem zweiten Drehleiterwagen angerückt war. So konnte das Feuer auch von der Burgstraße aus bekämpft und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. 40 Mann waren im Einsatz, der bis in den späten Abend andauerte. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt wohl im sechsstelligen Bereich. Auf die Verursacher dürfte ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung zukommen.