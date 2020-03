Aktion in Rees am Niederrhein : Unbekannte setzen Figuren Atemschutzmasken auf

Aktion in Rees am Niederrhein

Rees Witz oder Kunstaktion? In Rees hat am Wochenende ein Unbekannter angesichts der Corona-Krise einige Skulpturen im Stadtgebiet mit Atemschutzmasken ausgestattet.

Zwei Holzfiguren von Peter Nettesheim (vor dem Rheinhotel Dresen und an der „Erdkruste“ vor dem Rathaus) tragen sie nun ebenso wie das „Zwiegespräch“ von Jürgen Ebert an der Rheinpromenade. Das Foto der beiden Damen dieser Skulptur sorgte in der Facebook-Gruppe „Rees am Niederrhein“ für Diskussionsstoff.