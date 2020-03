Coronavirus : Stadt Rees richtet Drive-In-Teststation ein

REES Das seit Freitag bestehende Angebot gilt nur für Patienten von Hausärzten im Stadtgebiet Rees sowie für Reeser Bürgerinnen und Bürger.

(RP) „Test-Touristen“ brauchen sich nicht auf den Weg zu der am Freitag eröffneten Drive-In-Teststation auf dem Schulhof der Reeser Realschule begeben. Das Angebot, einen Test auf den Coronavirus durchführen zu lassen, richtet sich nämlich grundsätzlich nur an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rees sowie an Patienten der Hausarztpraxen im Stadtgebiet Rees. In Zusammenarbeit mit den Reeser Hausärzten hat die Stadt Rees dieses Angebot jetzt geschaffen, um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Rees einen Service in der derzeitigen Krisenzeit zu bieten. Das teilte das Presseamt der Stadtverwaltung am Freitag mit.