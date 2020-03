Wegen Corona : Rees untersagt alle Veranstaltungen

Rees Ausgenommen von diesem Verbot sind nur solche Veranstaltungen, die der Nahversorgung der Bevölkerung dienen. Stadtverwaltung rät, standesamtliche Trauung zu verschieben.

Das Rathaus, die Nebenstelle an der Rudolf-Diesel-Straße, die Bücherei, der Bauhofbetrieb und auch das Gebäude der Stadtwerke Rees GmbH bleiben ab sofort geschlossen. Die Einrichtungen sind nur noch telefonisch, schriftlich oder per E-Mail zu erreichen.

Der Deichverband Bislich-Landesgrenze hat nun doch das Deichfest auf dem neuen Deichabschnitt an der Stadtgrenze zwischen Rees und Emmerich am 29. März abgesagt.

In dringenden Fällen, in denen eine persönliche Kontaktaufnahme erforderlich ist, können die Bereiche nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung aufgesucht werden. Die Termine sind in den jeweiligen Fachbereichen zu vereinbaren. Entsprechende Rufnummern befinden sich auf der Homepage der Stadt Rees. Alternativ dazu erfolgt über die zentrale Rufnummer der Stadtverwaltung 02851/51-0 eine Weiterleitung in die Fachbereiche. Die zentrale Rufnummer der Stadtwerke GmbH lautet 02851/9140-0.