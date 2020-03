Coronavirus und die Folgen : Diese Veranstaltungen fallen in Emmerich ins Wasser

Emmerich Das Coronavirus sorgt in Emmerich für zahlreiche Veranstaltungs-Absagen. Wir geben eine Übersicht.

Evangelische Gemeinde Die evangelische Kirchengemeinde Emmerich hat am Donnerstag eine wichtige Mitteilung gemacht in Sachen Coronavirus und Vorbeugung. Aus Sicherheitsgründen werden die Gottesdienste am Samstag, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche in Elten und am Sonntag, 18 Uhr, in der Christuskirche abgesagt. „Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme“, heißt es in dem Schreiben aus dem Gemeindebüro an der Dederichstraße. Beschlossen hat die Absage das Presbyterium der Kirchengemeinde.



Krankenhaus Wegen der Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Jochen Heger und Dechant de Baey entschieden, dass die samstags stattfindenden Gottesdienste bis auf weiteres nicht stattfinden werden. Die Ausgabe der Heiligen Kommunion für die Patienten wird weiterhin nach Anmeldung auf den Stationen stattfinden.



Gymnasium Rees Klaus Hegel, der Leiter des Reeser Gymnasiums muss seinen Schülern eine Enttäuschung bereiten. „Da das Robert-Koch-Institut in Berlin das Elsass zum Risikogebiet erklärt hat, habe ich unsere für Anfang Juni geplante Frankreich-Fahrt der Jahrgangsstufe 7/8 absagen müssen.“



Das Schwarze Schaf Eigentlich sollte es lustig werden in Emmerich. Aber die aktuellen Entwicklungen sehen anders aus. Die Veranstalter haben die Auftritte für den Kabarett-Preis „Das Schwarze Schaf“ am Donnerstag Mittag abgesagt. Grund ist natürlich die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Bislang schienen im Stadttheater noch alle überzeugt, dass alles stattfinden kann.



Freitag Pressetermin Wie geht es weiter? Was wird die Stadtverwaltung alles absagen müssen? Das will Bürgermeister Peter Hinze am Freitag mitteilen. Vielleicht muss da die Verleihung der Ehrenplakette in der kommenden Woche im Stadttheater verschoben werden. Und noch unklar ist, ob die Autoschau der Emmericher Werbegemeinschaft Ende März stattfinden kann.