Corona-Virus : Zwölf positive Tests im Martinusstift

Das Martinus-Stift in Elten ist jetzt geschlossen. Der Betrieb läuft mit allen Mitarbeitern weiter, die nicht infiziert sind. Foto: Caritas Foto: Caritas

ELTEN Das Seniorenheim in Elten bleibt bis zum 25. Dezember geschlossen. Das nicht infizierte Personal arbeitet weiter. Besuche und Neuaufnahmen sind nicht möglich.

(RP) Das St.-Martinus-Stift in Elten bleibt bis zum 25. Dezember für Besucher geschlossen. Alle Bewohner wie auch Mitarbeiter stehen bis zum ersten Weihnachtstag unter Quarantäne.

Grund für diese behördliche Anordnung sind zwölf positive Corona-Tests in der Einrichtung. Genauer gesagt wurden sieben Bewohner und fünf Mitarbeiter des Caritas-Altenheimes positiv getestet. Stand Freitag haben alle Infizierten milde Krankheitsverläufe.

Pflegepersonal stößt an seine Grenzen

Pflegepersonal stößt an seine Grenzen : Grevenbroicher Seniorenzentren suchen Helfer für Schnelltests

Corona-Welle in Mönchengladbacher Seniorenheimen

15 Einrichtungen betroffen : Corona-Welle in Mönchengladbacher Seniorenheimen

Testmöglichkeiten in Mönchengladbach

Testmöglichkeiten in Mönchengladbach : Corona-Schnelltests für alle möglich

Nachdem am Wochenende fünf Schnelltests in einem Wohnbereich positiv waren (die RP berichtete), testete am vergangenen Mittwoch das Kreisgesundheitsamt die komplette Einrichtung durch. Insgesamt 170 PCR-Tests wurden dabei vorgenommen.