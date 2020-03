Emmerich/Rees : Theater und Bürgerhaus: Betrieb geht weiter trotz Corona-Warnung

Emmerich/Rees Wie reagiert die Emmericher Stadtverwaltung auf den Erlass des Landes von Dienstag, Veranstaltungen mit Besuchern unter einer Zahl von 1000 absagen zu können?

Die Frage soll am Mittwoch Nachmittag im Rathaus geklärt werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde Bürgermeister Peter Hinze aus Berlin zurück erwartet, wo es am Montag einen Termin beim Staatssekretär des Bundesverkehrsministers begeben hatte.

In Emmerich drehen sich die Überlegungen weiterhin um zwei Großveranstaltungen, bei denen eine Reihe von Menschen erwartet werden. Da ist die Autoschau in der Innenstadt am 29. März und die Kneipennacht am 4. April.