Emmericher Rheinpromenade : Peter Hinze kündigt Masken-Kontrollen an

Emmerich Die Sonne scheint, die Menschen zieht es nach draußen. Alles kein Problem, aber die Emmericher Promande soll deshalb nicht zur Gefahrenstelle werden.

Das frühlingshafte Wetter hatte tausende Menschen am vergangenen Wochenende in Richtung Rheinpromenade gezogen. Sie flanierten entlang des Rheinufers und genossen die Sonne im Rheinpark - viele jedoch ohne Maske und Mindestabstand. SPD-Fraktionschef Manfred Mölder veranlasste der Umstand dazu, in der Ratssitzung die Frage zu stellen, ob die Verwaltung nicht damit hätte rechnen können, dass es bei einem plötzlichen Frühlingserwachen doppelt so voll wie sonst üblich werden könnte. Zumal die Stadt noch vor Wochen eine Maskenpflicht erlassen hatte, um zu verhindern, dass der Hochwassertourismus das Corona-Infektionsgeschehen ankurbelt. „Ich frage mich, ob man eine solche Maskenpflicht nicht auch nun hätte anordnen können?“, so Mölders.

Die Emmericher Verwaltung hatte zudem am Rhein und in der Innenstadt Schilder aufstellen lassen, die darauf hinweisen, dass das Tragen einer Schutzmaske empfohlen wird. Sozialdemokrat Manfred Mölder erkundigte sich, weshalb das Schild in der Kaßstraße abhandengekommen ist. Dafür aber sei nicht die Verwaltung verantwortlich, so Peter Hinze. Vielmehr sei das Schild in der Innenstadt offenkundig von Unbekannten abgehängt und mitgenommen worden. Deshalb werde man an der Stelle schnellstmöglich ein neues Schild installieren, so der Verwaltungschef.