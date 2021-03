Empörung in Rees-Haldern : Keine Masken: Frau fotografiert heimlich Helfer und zeigt sie an

Eigentlich war das ja alles als eine gute Sache geplant. Doch am Ende stand für den Heimatverein Haldern Ärger. Sie wurden heimlich fotografiert und angezeigt, weil sie die Masken nicht trugen.

Was war geschehen? Am Samstag aktualisierten ehrenamtliche Helfer des Heimatverein die Wanderwege-Infotafeln an sechs Standorten im Lindendorf. „Bei dieser stundenlangen Arbeit haben wir überwiegend Masken als Mund-Nase-Bedeckung getragen, bei den Transporten im Auto konsequent. Draußen an der frischen Luft aber wohl nicht immer“, sagt Uebbing.

Letzteres war Grund genug für eine Frau aus Haldern, um den Verstoß gegen die Corona-Schutzbestimmungen zu fotografieren.